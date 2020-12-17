В СНБО отреагировали на признание Молдовой русского "языком межнационального общения"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 55847 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 88820 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 164237 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 169639 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 373061 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 219078 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 491104 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348022 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 228679 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251169 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
4.5м/с
78%
Популярные новости

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 77675 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 73560 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 60442 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 23174 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 32690 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 130861 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 119251 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 208448 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 373049 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 491099 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 23345 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 35159 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 42881 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 72488 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 94170 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В СНБО отреагировали на признание Молдовой русского "языком межнационального общения"

Киев • УНН

 • 20376 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-встречи с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом заявил, что признание Молдовой русского языка "языком межнационального общения" является очень опасным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В СНБО отреагировали на признание Молдовой русского "языком межнационального общения"

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел онлайн-встречу с руководителем Бюро национальной безопасности Республики Польша Павелом Солохом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, уделив особое внимание событиям в Беларуси и послевыборной ситуации в Молдове, на которую, по словам Данилова, "РФ не желает терять влияние".

"Вчерашнее решение парламента Молдовы о признании русского языка "языком межнационального общения" очень опасно", - отметил секретарь СНБО Украины.

Так, особое внимание стороны также уделили вопросу борьбы с пандемией COVID-19, в частности, обеспечению массовой вакцинацией населения обоих государств.

Отмечается, что секретарь СНБО Украины и руководитель БНБ Польши выразили уверенность в необходимости активизации дальнейшего сотрудничества между ведомствами безопасности стран в формате "Люблинского треугольника" с последующим возможным привлечением к взаимодействию Румынии, учитывая ситуацию с безопасностью в Черном море и в контексте проведения саммита НАТО в следующем году.

Кроме того, Данилов поддержал инициативу Солоха по организации в начале следующего года открытой онлайн-конференции на тему ситуации безопасности в регионе. Стороны договорились углубить обмен информацией между ведомствами и начать работу над организацией конференции.

Напомним, парламент Молдовы, большинство в котором сохраняют союзники пока еще действующего президента страны Игоря Додона, который проиграл президентские выборы, в среду принял ряд законопроектов, которые представители проевропейской оппозиции назвали "токсичными". В частности - относительно статуса русского языка в стране.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59