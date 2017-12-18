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У РНБО сподіваються на ухвалення наступного року законопроекту про нацбезпеку

Київ • УНН

 • 7308 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Розробка законопроекту про основи національної безпеки перебуває на завершальній стадії, його ухвалення може відбутися у 2018 році. Про це сьогодні сказав заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко під час круглого столу у понеділок, передає кореспондент УНН.

"Фактично завершено розробку базового закону про основи національної безпеки. І я дуже сподіваюся, що наступного року він буде прийнятий парламентом", - сказав він.

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Також здійснюється робота, за словами О.Литвиненка, над низкою серйозних документів, пов’язаних з реформуванням системи секретності, захистом державної таємниці та посиленням можливостей української розвідки – законопроекту про розвідку.

Нагадаємо, віце-спікер ВР І.Геращенко заявила, що Верховна Рада України вже наступного року має ухвалити закони про національну безпеку, про гуманітарне розмінування і протимінну діяльність.

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