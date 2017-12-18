В СНБО надеются на принятие в следующем году законопроекта о нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Разработка законопроекта об основах национальной безопасности находится на завершающей стадии, его принятие может произойти в 2018 году. Об этом сказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко во время круглого стола в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Фактически завершена разработка базового закона об основах национальной безопасности. И я очень надеюсь, что в следующем году он будет принят парламентом", - сказал он.
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Также осуществляется работа, по словам А.Литвиненко, над рядом серьезных документов, связанных с реформированием системы секретности, защитой государственной тайны и усилением возможностей украинской разведки - законопроекта о разведке.
Напомним, вице-спикер ВР И.Геращенко заявила, что Верховная Рада Украины уже в следующем году должен принять законы о национальной безопасности, о гуманитарном разминировании и противоминной деятельности.