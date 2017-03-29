У РНБО повідомили про початок удосконалення законодавства у сфері держтаємниці
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Наразі розпочинається робота з удосконалення законодавства у сфері державної таємниці. Про це під час VII міжнародної конференції “Сектор цивільної безпеки: перебіг і виклики реформ” повідомив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, передає кореспондент УНН.
“Розпочинається робота з удосконалення законодавства у сфері державної таємниці... Здавалось би, достатньо спеціальний і вузький сегмент, тим не менш, він є ключовим для розвитку сектора безпеки... Він потребує дуже серйозного опрацювання із залученням насамперед фахівців Служби безпеки і інших органів, які відповідають за це питання”, — повідомив О.Литвиненко.
Нагадаємо, 24 березня, Президент України Петро Порошенко повідомляв, що Рада національної безпеки і оборони України невдовзі розгляне концепцію реформування Служби безпеки України на кращому досвіді країн-членів НАТО.