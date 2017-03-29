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В СНБО сообщили о начале совершенствования законодательства в сфере гостайны

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Сейчас начинается работа по совершенствованию законодательства в сфере государственной тайны. Об этом во время VII международной конференции "Сектор гражданской безопасности: ход и вызовы реформ" сообщил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, передает корреспондент УНН.

"Начинается работа по совершенствованию законодательства в сфере государственной тайны ... Казалось бы, достаточо специальный и узкий сегмент, тем не менее, он является ключевым для развития сектора безопасности ... Он требует очень серьезной проработки с привлечением прежде всего специалистов Службы безопасности и других органов , которые отвечают за этот вопрос", - сообщил А.Литвиненко.

Напомним, 24 марта, Президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Совет национальной безопасности и обороны Украины вскоре рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины на лучшем опыте стран-членов НАТО.

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