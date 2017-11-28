У РНБО не виключили, що Росія повернеться до широкомасшабної військової агресії

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Росія може повернутися до широкомасшабної військової агресії, якщо не зможе досягти успіху у спосіб дестабілізаційної кампанії. Про це заявив заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко під час VIIІ національного форуму “Україна: у прагненні до рівноваги”, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.

За його словами, якщо Росія не зможе досягти успіху у спосіб дестабілізаційної кампанії, вона може повернутися до широкомасштабної військової агресії.

О.Литвиненко навів приклад створення двох нових російських армій — 8-ї і 20-ї загальновійськової армії, трьох новостворених дивізій — 150-ї, 3-ї, 144-ї, та дивізії, що створюється на Кавказі, швидке переозброєння повітряної армії Південного і Західного військових округів, куди надходять нові літаки.

“Тут також слід сказати про стрімке розгортання в окупованому українському Криму, де росіяни створили A2/AD зону — зону забороненого доступу з повітря із моря з абсолютно традиційною для російської військової машини метою — домінування в Чорноморському регіоні”, — сказав він.

Заступник голови РНБО також підкреслив, що західні санкції проти Росії діють, однак зауважив, що росіяни все одно знаходять ресурси на розгортання військ на кордоні з Україною та на підвищення їхньої боєготовності.

Як повідомляв УНН, чисельність окупаційних військ на Донбасі сягнула 35,5 тис. осіб.

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