В СНБО не исключили, что Россия вернется к широкомасшабной военной агрессии

По его словам, если Россия не сможет добиться успеха способом дестабилизирующей кампании, то может вернуться к широкомасштабной военной агрессии.

А.Литвиненко привел пример создания двух новых российских армий - 8-й и 20-й общевойсковой армии, трех новосозданных дивизий - 150-й, 3-й, 144-й, и дивизии, создаваемой на Кавказе, быстрое перевооружение воздушной армии Южного и Западного военных округов, куда поступают новые самолеты.

"Здесь также следует сказать о стремительном развертывании в оккупированном украинском Крыму, где россияне создали A2/AD зону - зону запрещенного доступа воздуха с моря с совершенно традиционной для российской военной машины целью - доминирование в Черноморском регионе", - сказал он.

Заместитель главы СНБО также подчеркнул, что западные санкции против России действуют, однако заметил, что россияне все равно находят ресурсы на развертывание войск на границе с Украиной и повышение их боеготовности.

Как сообщал УНН, численность оккупационных войск в Донбассе составила 35,5 тыс. человек.