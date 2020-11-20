У РНБО хочуть створити Національний центр координації стійкості
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Створення національної системи стійкості і відповідного координуючого центру є вкрай нагальним питанням для України. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час міжвідомчої робочої наради за участю представників органів виконавчої влади, народних депутатів України та експертного середовища, передає УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
Так, Данілов заявв, що “в Україні має бути утворений Національний центр координації стійкості”.
З його слів, нещодавно затверджена Президентом Володимиром Зеленським Стратегія національної безпеки України передбачає запровадження національної системи стійкості для забезпечення високого рівня готовності суспільства і держави до реагування на широкий спектр загроз.
Він наголосив, що створення такої системи і відповідного координуючого центру є вкрай нагальним питанням для України.
"Йдеться про загрози фундаментального характеру", - сказав він.
За словами Секретаря РНБО, Центр має стати не тільки структурою оперативного реагування на виклики, а й потужним аналітичним хабом, у якому працюватимуть фахівці – представники суб’єктів сектору безпеки і оборони.
"В Україні наявні всі потужності для забезпечення роботи такого Центру: Ситуаційний центр Глави держави в Офісі Президента України, Головний ситуаційний центр України, Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО", - сказав він.
Нагадаємо, 14 вересня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України".
Як повідомляв УНН, раніше у Данілова заявили, що в Апараті Ради нацбезпеки та оборони розробили проєкт указу Президента про створення Центру протидії гібридним загрозам.