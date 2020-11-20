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В СНБО хотят создать Национальный центр координации устойчивости

В СНБО хотят создать Национальный центр координации устойчивости

Киев  •  УНН

 • 15779 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Создание национальной системы устойчивости и соответствующего координирующего центра является крайне актуальным вопросом для Украины. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе межведомственного рабочего совещания с участием представителей органов исполнительной власти, народных депутатов Украины и экспертной среды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, Данилов заявв, что "в Украине должен быть создан Национальный центр координационный устойчивости".

По его словам, недавно утвержденная Президентом Владимиром Зеленским Стратегия национальной безопасности Украины предусматривает введение национальной системы устойчивости для обеспечения высокого уровня готовности общества и государства к реагированию на широкий спектр угроз.

Он отметил, что создание такой системы и соответствующего координирующего центра является крайне актуальным вопросом для Украины.

"Речь идет об угрозах фундаментального характера", - сказал он.

По словам Секретаря СНБО, Центр должен стать не только структурой оперативного реагирования на вызовы, но и мощным аналитическим хабом, в котором будут работать специалисты - представители субъектов сектора безопасности и обороны.

"В Украине есть все мощности для обеспечения работы такого Центра: Ситуационный центр Главы государства в Офисе Президента Украины, Главный ситуационный центр Украины, Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО", - сказал он.

Напомним, 14 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 сентября 2020 года "О Стратегии национальной безопасности Украины ".

Как сообщал УНН, ранее у Данилова заявили, что в Аппарате Совета нацбезопасности и обороны разработали проект указа Президента о создании Центра противодействия гибридным угрозам.

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