У Ризі вводять мито для туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Ризька комісія схвалила запровадження мита для туристів з 2021 року – гроші підуть на розвиток та популяризацію міста серед туристів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.
“З 2021 року, відвідуючи Ригу, туристи будуть платити мито, яка піде на фінансування розвитку Риги як туристичного міста та її популяризації за кордоном. Відповідний проект в середу, 18 вересня, схвалила Комісія Ризької думи з фінансових і адміністративних справах”, — йдеться у повідомленні.
Усі готелі та хостели будуть платити по одному євро на день за проживання кожного туриста. Сумарне мито за безперервне перебування в Ризі не повинне перевищувати 10 євро за туриста. За ночівлю дітей до 12 років мито сплачувати не потрібно.
Як відзначає видання, аналогічні туристичні мита існують в багатьох туристичних містах — наприклад, в Берліні, Амстердамі, Римі, Венеції, Відні, Брюсселі, Лісабоні та в ряді інших міст. В сусідній Литві туристичне мито ввели 1 січня 2016 року у Каунасі і 1 липня 2018 року в Вільнюсі.
Нагадаємо, Київрада ухвалила нові ставки туристичного збору.