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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 67185 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112641 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104458 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111333 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 120097 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148502 просмотра

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В Риге вводят пошлину для туристов

В Риге вводят пошлину для туристов

Киев  •  УНН

 • 9410 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Рижская комиссия одобрила введение пошлины для туристов с 2021 года - деньги пойдут на развитие и популяризацию города среди туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

“С 2021 года, посещая Ригу, туристы будут платить пошлину, которая пойдет на финансирование развития Риги как туристического города и его популяризации за рубежом. Соответствующий проект в среду, 18 сентября, одобрила Комиссия Рижской думы по финансовым и административным делам”, — говорится в сообщении.

Все гостиницы и хостелы будут платить по одному евро в день за проживание каждого туриста. Суммарная пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должна превышать 10 евро за туриста. За ночевку детей до 12 лет пошлину платить не нужно.

Как отмечает издание, аналогичные туристические пошлины существуют во многих туристических городах — например, в Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе, Лиссабоне и в ряде других городов. В соседней Литве туристическую пошлину ввели 1 января 2016 года в Каунасе и 1 июля 2018 года в Вильнюсе.

Напомним, Киевсовет принял новые ставки туристического сбора.

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