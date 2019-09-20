В Риге вводят пошлину для туристов

“С 2021 года, посещая Ригу, туристы будут платить пошлину, которая пойдет на финансирование развития Риги как туристического города и его популяризации за рубежом. Соответствующий проект в среду, 18 сентября, одобрила Комиссия Рижской думы по финансовым и административным делам”, — говорится в сообщении.

Все гостиницы и хостелы будут платить по одному евро в день за проживание каждого туриста. Суммарная пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должна превышать 10 евро за туриста. За ночевку детей до 12 лет пошлину платить не нужно.

Как отмечает издание, аналогичные туристические пошлины существуют во многих туристических городах — например, в Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе, Лиссабоне и в ряде других городов. В соседней Литве туристическую пошлину ввели 1 января 2016 года в Каунасе и 1 июля 2018 года в Вильнюсе.

Напомним, Киевсовет принял новые ставки туристического сбора.