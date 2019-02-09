У Ризі пройшов мітинг на підтримку проросійського мера міста Ушакова
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У столиці Латвії пройшов мітинг на підтримку мера міста Нілу Ушакова. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.
За словами видання, на мітингу в підтримку Ушакова зібралося від 3 до 5 тисяч осіб. Учасники акції тримали плакати російською і латиських мовами.
Перед мітингувальниками виступили члени партії "Згода". Виступаючі зі сцени, вони також спілкувалися з учасниками акції на двох мовах - латиською і російською. До мітингувальників вийшов сам Ушаков, який заявив, що не скоював нічого протиправного і вибачився за свої помилки і за те, що не встиг зробити.
"Я завжди борюся і захищаю росіян Латвії, тих, хто живе в Латвії і у кого рідна мова - російська, коли хто-небудь намагається зачепити або образити! Росіяни - моя сім'я! І я завжди і всюди борюся за Латвію, тому що Латвія - моя батьківщина, інший у мене немає, і ніколи не буде!" - заявив з трибуни Ушаков.
Нагадаємо, співробітники бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією Латвії (KNAB) провели обшуки в квартирі та офісі мера Риги Ушакова.