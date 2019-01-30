Силовики обыскали дом и офис мэра Риги
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сотрудники бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в квартире и офисе мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает LETA, передаёт УНН.
По информации издания, офицеры KNAB прибыли в Рижскую думу в среду днем и провели обыск в мэрии.
Офицеры KNAB выходили из здания с конфискованными документами, ноутбуками и комп’ютерами, сообщает СМИ.
Обыск также проводился сегодня в резиденции Ушаковых на улице Бергенас в Риге.
Кроме того, по информации латвийской государственной телекомпании, обыск в Рижской думе проводили как минимум 6 сотрудников бюро. Сообщается, что они вынесли несколько портфелей и сумок с документами.
Сам мэр в интервью журналистам заявил, что “его совесть чиста”.
Как сообщал УНН, ранее мэр Риги призвал готовиться к отмене санкций России и ЕС.