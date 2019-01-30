Силовики обшукали будинок і офіс мера Риги

За інформацією видання, офіцери KNAB прибули в Ризьку думу в середу вдень і провели обшук в мерії.

Офіцери KNAB виходили з будівлі з конфіскованими документами, ноутбуками і комп'ютерами, повідомляє ЗМІ.

Обшук також проводився сьогодні в резиденції Ушакових на вулиці Бергенас в Ризі.

Крім того, за інформацією латвійської державної телекомпанії, обшук в Ризькій думі проводили як мінімум 6 співробітників бюро. Повідомляється, що вони винесли кілька портфелів і сумок з документами.

Сам мер в інтерв'ю журналістам заявив, що "його совість чиста".

Як повідомляв УНН, раніше мер Риги закликав готуватися до скасування санкцій Росії і ЄС.