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В Риге прошел митинг в поддержку пророссийского мэра города Ушакова

В Риге прошел митинг в поддержку пророссийского мэра города Ушакова

Киев  •  УНН

 • 11994 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В столице Латвии прошел митинг в поддержку мэра города Нила Ушакова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

По словам издания, на митинге в поддержку Ушакова собралось от 3 до 5 тысяч человек. Участники акции держали плакаты на русском и латышских языках.

Перед митингующими выступили члены партии “Согласие”. Выступающие со сцены также общались с участниками акции на двух языках — латышском и русском. К митингующим вышел сам Ушаков, который заявил, что не совершал ничего противоправного и извинился за свои ошибки и за то, что не успел сделать.

“Я всегда борюсь и защищаю русских Латвии, тех, кто живет в Латвии и у кого родной язык — русский, когда кто-нибудь пытается задеть или обидеть! Русские — моя семья! И я всегда и везде борюсь за Латвию, потому что Латвия — моя родина, другой у меня нет, и никогда не будет!” — заявил с трибуны Ушаков.

Напомним, сотрудники бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в квартире и офисе мэра Риги Ушакова. 

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