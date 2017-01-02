У Рівному врятували самогубця

Очевидці події викликали рятувальників.

Вони зняли чоловіка з даху. Бажання вкоротити життя постраждалий не пояснив.

Нагадаємо, 31 грудня, о 22:57 коломийським рятувальникам надійшло повідомлення від чергового поліції. Правоохоронці повідомили, що на території власного господарства вчинив суїцид через повішання 32-річний житель села Грабич Коломийського району.