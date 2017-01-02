У Рівному врятували самогубця
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 січня. УНН. На вулиці Студентській вчора, 1 січня, о 16:00, чоловік хотів зістрибнути з даху. Про це повідомили кореспонденту УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
Очевидці події викликали рятувальників.
Вони зняли чоловіка з даху. Бажання вкоротити життя постраждалий не пояснив.
Нагадаємо, 31 грудня, о 22:57 коломийським рятувальникам надійшло повідомлення від чергового поліції. Правоохоронці повідомили, що на території власного господарства вчинив суїцид через повішання 32-річний житель села Грабич Коломийського району.