В Ровно спасли самоубийцу
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 января. УНН. На улице Студенческой, 1 января в 16:00, мужчина хотел спрыгнуть с крыши. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе управления ГосЧС в Ровенской области.
Очевидцы происшествия вызвали спасателей.
Они сняли мужчину с крыши. Желание покончить жизнь пострадавший не объяснил.
Напомним, 31 декабря, в 22:57 коломыйским спасателям поступило сообщение от дежурного полиции. Правоохранители сообщили, что на территории собственного хозяйства совершил суицид через повешение 32-летний житель села Грабич Коломыйского района.