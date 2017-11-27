У Рівному в гральний зал кинули коктейль "Молотова"

Вогонь пошкодив склопакет вікна та частину стіни грального закладу. На момент пожежі у закладі перебувало четверо осіб обслуговуючого персоналу. Ніхто не постраждав.

За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Вилучені з місця події пластикова пляшка та пожежне сміття відправлені для проведення експертизи.

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Водночас поліцейські перевіряють законність діяльності закладу та встановлюють його власника.