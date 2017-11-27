В Ровно в игорный зал бросили коктейль "Молотова"

Огонь повредил стеклопакет окна и часть стены игорного заведения. На момент пожара в заведении находилось четыре человека обслуживающего персонала. Никто не пострадал.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Изъятые с места происшествия пластиковая бутылка и пожарное мусора отправлены для проведения экспертизы.

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В то же время полицейские проверяют законность деятельности заведения и устанавливают его владельца.