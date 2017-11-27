В Ровно в игорный зал бросили коктейль "Молотова"

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 3185 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3905 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 83080 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75619 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89144 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120407 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115703 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145859 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107421 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108843 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 60048 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 60048 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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Актуальное
В Ровно в игорный зал бросили коктейль "Молотова"

В Ровно в игорный зал бросили коктейль "Молотова"

Киев  •  УНН

 • 9767 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Ровно пытались сжечь игорное заведение на улице Королева. В половине второго ночи неизвестные бросили зажигательную смесь в окно, сообщает отдел коммуникации управления ЧП в Ровенской области, передает УНН.

Огонь повредил стеклопакет окна и часть стены игорного заведения. На момент пожара в заведении находилось четыре человека обслуживающего персонала. Никто не пострадал.

По факту умышленного повреждения имущества путем поджога полицейские начали досудебное расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. Изъятые с места происшествия пластиковая бутылка и пожарное мусора отправлены для проведения экспертизы.

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В то же время полицейские проверяют законность деятельности заведения и устанавливают его владельца.

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