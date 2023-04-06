У Рівному УПЦ МП хочуть позбавити права користуватися земельними ділянками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Рівненська міська рада на позачерговій сесії завтра розгляне, зокрема, питання про припинення права користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ (Московський патріархат). Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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«Московській церкві не місце у Рівному! Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Рівненської міської ради котра відбудеться завтра, 7 квітня, о 10:00 год. Під час засідання розглянемо питання, які стосуються діяльності релігійних громад УПЦ (МП) у нашому місті», - написав Третяк.
За його словами, серед питань розгляд рішення про припинення права користування земельними ділянками на території громади, які використовує УПЦ (Московський патріархат).
«Винесемо на голосування звернення до Верховної Ради України щодо невідкладного прийняття Закону про заборону УПЦ, афілійованої з РПЦ», - повідомив Третяк.
Доповнення
Хмельницька облрада заборонила діяльність УПЦ МП в області.