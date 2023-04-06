В Ровно УПЦ МП хотят лишить права пользоваться земельными участками

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«Московской церкви не место в Ровно! Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Ровенского городского совета которая состоится завтра, 7 апреля, в 10:00. Во время заседания рассмотрим вопросы, касающиеся деятельности религиозных общин УПЦ (МП) в нашем городе», - написал Третьяк.

По его словам, среди вопросов рассмотрение решения о прекращении права пользования земельными участками на территории общины, которые использует УПЦ (Московский патриархат).

«Вынесем на голосование обращение к Верховной Раде Украины относительно безотлагательного принятия Закона о запрете УПЦ, аффилированной с РПЦ», - сообщил Третьяк.

Дополнение

Хмельницкий облсовет запретил деятельность УПЦ МП в области.