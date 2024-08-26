У Рівному також чути вибухи під час масованої атаки рф на Україну
Київ • УНН
Жителі Рівного повідомляють про звуки вибухів під час масованої атаки росії на Україну.
Звуки вибухів під час масованої атаки рф на України чули також жителі Рівного, повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
У Рівному чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Доповнення
рф масовано атакує Україну. Вибухи чули у Києві, Харкові, Вінниці, та Кривому Розі. У деяких районах Києва зникло електропостачання на тлі вибухів.