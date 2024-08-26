В Ровно также слышны взрывы во время массированной атаки рф на Украину

Звуки взрывов во время массированной атаки рф на Украину слышали также жители Ровно, сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.

В Ровно слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного.



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рф массированно атакует Украину. Взрывы слышали в Киеве, Харькове, Виннице, и Кривом Роге. В некоторых районах Киева исчезло электроснабжение на фоне взрывов.