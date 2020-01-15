У Рівному шукають вибухівку у суді
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Сьогодні близько 14:00 надійшло повідомлення про замінування Рівненського міського суду, передає УНН із посиланням на пресслужбу Служби судової охорони.
“Сьогодні 15 січня, близько 14:00, на лінію 102 надійшло повідомлення про замінування Рівненського міського суду”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначено у повідомленні, проведено повну евакуацію людей із будівлі суду.
Наразі спільно з працівниками Національної поліції та ДСНС проводиться обстеження приміщення суду на наявність вибухових предметів.