В Ровно ищут взрывчатку в суде
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Сегодня около 14:00 поступило сообщение о заминировании Ровенского городского суда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы судебной охраны.
"Сегодня 15 января, около 14:00, на линию 102 поступило сообщение о заминировании Ровенского городского суда", - говорится в сообщении.
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Как отмечается в сообщении, проведена полная эвакуация людей из здания суда.
Сейчас совместно с работниками Национальной полиции и ГСЧС проводится обследование здания суда на наличие взрывчатых предметов.