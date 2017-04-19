У Рівному поранили чоловіка
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 19 квітня. УНН. Три поранення отримав 22-річний житель Рівного внаслідок перестрілки. Інцидент трапився вчора ввечері на вулиці Малорівненській, повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
За даними відомства, постраждалий мав конфлікт з трьома невідомими, які відкрили в нього вогонь гумовими кулями.
“У потерпілого медики констатували поранення живота, ноги і передпліччя. Стрілянину розслідують як хуліганство, поєднане із використанням зброї”, — додали в поліції.
Нагадаємо, 14 квітня вночі помер полковник В’ячеслав Чайка. Екс-міліціонер помер у лікарні, куди потрапив в наслідок вогнепального поранення отриманого від власного сина.