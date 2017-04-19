В Ровно ранили мужчину

По данным ведомства, пострадавший имел конфликт с тремя неизвестными, которые открыли по нему огонь резиновыми пулями.

“У пострадавшего медики констатировали ранения живота, ноги и предплечья. Стрельбу расследуют как хулиганство, сопряженное с использованием оружия”, — добавили в полиции.

Напомним, 14 апреля ночью умер полковник Вячеслав Чайка. Экс-милиционер скончался в больнице, куда попал в результате огнестрельного ранения, полученного от собственного сына.