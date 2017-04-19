В Ровно ранили мужчину
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 19 апреля. УНН. Три ранения получил 22-летний житель Ровно в результате перестрелки. Инцидент произошел вчера вечером на улице Малоровенская, сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
По данным ведомства, пострадавший имел конфликт с тремя неизвестными, которые открыли по нему огонь резиновыми пулями.
“У пострадавшего медики констатировали ранения живота, ноги и предплечья. Стрельбу расследуют как хулиганство, сопряженное с использованием оружия”, — добавили в полиции.
Напомним, 14 апреля ночью умер полковник Вячеслав Чайка. Экс-милиционер скончался в больнице, куда попал в результате огнестрельного ранения, полученного от собственного сына.