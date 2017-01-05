У Рівному патрульні впіймали п'яного полковника Генштабу за кермом
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Патрульна поліця вчора зупинила автомобіль, яким в стані алкогольного спяніння керував полковник Генштабу Збройних сил. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила речниця патрульної поліції Рівного Оксана Юрченко.
За її словами, про намір сісти за кермо напідпитку поблизу розважального закладу патрульним повідомили перехожі.
Патрульні зупинили транспортний засіб на центральній вулиці. За кермом автомобіля перебував 53-річний чоловік.
Правоохоронці провели тест на стан алкогольного сп’яніння. Пристрій “Драгер” показав 0,84 проміле алкоголю в крові. На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 130 “Керування в стані алкогольного сп’яніння”.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року на трасі “Київ-Чоп” о третій ночі патрульні затримали нетверезого водія міжміської маршрутки.