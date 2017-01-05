В Ровно патрульные поймали пьяного полковника Генштаба за рулем
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 5 января. УНН. Патрульная полиций вчера остановила автомобиль, которым в состоянии алкогольного опьянения управлял полковник Генштаба Вооруженных сил. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила пресс-секретарь патрульной полиции Ровно Оксана Юрченко.
По ее словам, о намерении сесть за руль в нетрезвом состоянии вблизи развлекательного заведения патрульным сообщили прохожие.
Патрульные остановили транспортное средство на центральной улице. За рулем автомобиля находился 53-летний мужчина.
Правоохранители провели тест на состояние алкогольного опьянения. Устройство "Драгер" показало 0,84 промилле алкоголя в крови. На мужчину составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 130 "Управление в состоянии алкогольного опьянения".
Напомним, в конце декабря прошлого года на трассе "Киев-Чоп" в три ночи патрульные задержали нетрезвого водителя междугородной маршрутки .