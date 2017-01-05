У Рівному на “зебрі” збили двох людей
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні після обіду на вулиці Богоявленській водій вантажівки Mercedes наїхав на двох пішоходів.
Чоловік і жінка переходили дорогу нерегульованим пішохідними переходом, повідомили УНН у відділі комунікаціі управління НП у Рівненській області.
Постраждалих забрала швидка допомога. Стан чоловіка важкий. Слідчі з’ясовують, чому водій не пропустив пішоходів.
Нагадаємо, 21 листопада на в’їзді в Ужгород автомобіль марки Mercedes Vito чеської реєстрації збив на пішохідному переході людину, потерпілий помер на місці події.