В Ровно на "зебре" сбили двух человек
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня после обеда на улице Богоявленской водитель грузовика Mercedes наехал на двух пешеходов.
Мужчина и женщина переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Пострадавших забрала скорая помощь. Состояние мужчины тяжелое. Следователи выясняют, почему водитель не пропустил пешеходов.
Напомним, 21 ноября на въезде в Ужгород автомобиль марки Mercedes Vito чешской регистрации сбил на пешеходном переходе человека , потерпевший скончался на месте происшествия.