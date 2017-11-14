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У Рівному чоловік кинув гранату у поліцейських, які приїхали на виклик

Київ • УНН

 • 14970 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Чоловік у Рівному кинув у бік поліцейських, які приїхали на виклик гранату, передає кореспондент УНН.

У прес-службі поліції повідомили, що о 20-й годині до правоохоронців звернулась жінка, зазначивши, що до неї додому, що на вулиці Відінська, прийшов знайомий та погрожує гранатою.

Поліцейські, які виїхали на місце події, виявили біля однієї із квартир на дев’ятому поверсі багатоповерхівки чоловіка, який поводив себе агресивно і під час розмови кинув гранату у бік правоохоронців, повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області.

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Внаслідок вибуху тілесні ушкодження отримав винуватець інциденту, якого доставили до медзакладу. Його життю нічого не загрожує. Більше ніхто з учасників події не постраждав.

За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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