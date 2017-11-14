В Ровно мужчина бросил гранату в полицейских, которые приехали на вызов

В пресс-службе полиции сообщили, что в 20 часов в милицию обратилась женщина, отметив, что к ней домой, на улице Видинская, пришел знакомый и угрожает гранатой.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, обнаружили у одной из квартир на девятом этаже многоэтажки мужчину, который вел себя агрессивно и во время разговора бросил гранату в сторону правоохранителей, сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.

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В результате взрыва телесные повреждения получил виновник инцидента, которого доставили в медучреждение. Его жизни ничего не угрожает. Никто из участников происшествия не пострадал.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.