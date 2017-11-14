В Ровно мужчина бросил гранату в полицейских, которые приехали на вызов

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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 20207 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 50563 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 70170 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 77046 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 77658 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 62630 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 99861 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100732 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
В Ровно мужчина бросил гранату в полицейских, которые приехали на вызов

В Ровно мужчина бросил гранату в полицейских, которые приехали на вызов

Киев  •  УНН

 • 14965 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Мужчина в Ровно бросил в сторону полицейских, которые приехали на вызов, гранату, передает корреспондент УНН.

В пресс-службе полиции сообщили, что в 20 часов в милицию обратилась женщина, отметив, что к ней домой, на улице Видинская, пришел знакомый и угрожает гранатой.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, обнаружили у одной из квартир на девятом этаже многоэтажки мужчину, который вел себя агрессивно и во время разговора бросил гранату в сторону правоохранителей, сообщает отдел коммуникации управления НП в Ровенской области.

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В результате взрыва телесные повреждения получил виновник инцидента, которого доставили в медучреждение. Его жизни ничего не угрожает. Никто из участников происшествия не пострадал.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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