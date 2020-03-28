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У Рівненській області померла жінка, у якої виявили COVID-19

У Рівненській області померла жінка, у якої виявили COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У Рівненській області померла жінка, у якої виявили коронавірусну інфекцію COVID-19. Про це заявив голова Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Додатково інформую. Сьогодні близько 19:00 померла жінка, з числа тих пацієнтів, по яких були позитивні результати тестів лабораторії", йдеться у повідомленні.

За даними Кохана, померла - мешканка с. Тинне, 1962 року народження.

Станом на 28 березня на території області є 9 підтверджених випадків зараження COVID-19. "Усі інші тести, які проводилися в лабораторії, показали негативний результат. Це в т.ч. стосується і медичних працівників Сарненської ЦРЛ і дітей, які поступили вчора", повідомив чиновник.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 28 березня в Україні 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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