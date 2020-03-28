В Ровенской области умерла женщина, у которой обнаружили COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Ровенской области умерла женщина, у которой обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом заявил председатель Сарненской районной государственной администрации Александр Кохан на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Дополнительно информирую. Сегодня около 19:00 скончалась женщина, из тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории", говорится в сообщении.
По данным Кохана, умерла - жительница с. Тынное, 1962 года рождения.
По состоянию на 28 марта на территории области 9 подтвержденных случаев заражения COVID-19. "Все остальные тесты, которые проводились в лаборатории, показали отрицательный результат. Это в т.ч. касается и медицинских работников Сарненской ЦРБ и детей, поступивших вчера", сообщил чиновник.
Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.