У Рівненській області на весіллі отруїлись люди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Рівненській області після святкування весілля у кафе, тринадцять людей звернулись до лікарні з харчовим отруєнням, серед них четверо дітей. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.
Як розповіли правоохоронці, сьогодні, 16 серпня, до поліції надійшли матеріали з Радивилівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області щодо спалаху інфекції після святкування весілля в одному із кафе села Дружба.
“Після заходу, який відбувся 12 серпня, до місцевої лікарні звернулося тринадцять осіб, серед яких дев’ятеро дорослих і четверо дітей. За попереднім діагнозом медиків у всіх констатовано харчову токсикоінфекцію та сальмонельоз. У п’яти серед госпіталізованих стан середньої важкості, у решти — легкої. Загрози життю пацієнтів немає”, — розповіли у поліції.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, поліція відкрила провадження за фактом отруєння під час святкування весілля у Волинській області.