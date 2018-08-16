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В Ровенской области на свадьбе отравились люди

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В Ровенской области после празднования свадьбы в кафе, тринадцать человек обратились в больницу с пищевым отравлением, среди них четверо детей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

В Ровенской области на свадьбе отравились люди

Как рассказали правоохранители, сегодня, 16 августа, в полицию поступили материалы из Радивиловского районного управления ГУ Держпродспоживслужбы в Ровенской области относительно вспышки инфекции после празднования свадьбы в одном из кафе села Дружба.

"После мероприятия, которое состоялось 12 августа, в местную больницу обратилось тринадцать человек, среди которых девять взрослых и четверо детей. По предварительному диагнозу медиков во всех констатировано пищевую токсикоинфекцию и сальмонеллез. У пяти среди госпитализированных состояние средней тяжести, у остальных - легкой. Угрозы жизни пациентов нет", - рассказали в полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, полиция открыла производство по факту отравления во время празднования свадьбы в Волынской области.

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