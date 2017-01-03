У Рівне на канікули приїхали 20 дітей з Авдіївки

За її словами, діти пробудуть у місті до 17 січня. Проживають школярі в комунальному санаторії “Електронік — Рівне”.

Для діток підготували насичену програму — екскурсійні поїздки до Львова, Острога, Пересопниці, в духовний центр “Зарваниця”.

У Рівному діти відвідають зоопарк, музей “Просвіти”, ляльковий і драматичний театри, басейни, козацький табір “Гайдамаки”.

Свят-вечір, Різдво, старий Новий рік гості проведуть у сім’ях рівненських школярів і вивчать з ними колядки-щедрівки.