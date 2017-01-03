В Ровно на каникулы приехали 20 детей из Авдеевки
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 3 января. УНН. Двадцать детей и двое педагогов из города Авдеевка Донецкой области будут отдыхать в Ровно на рождественские праздники. Об этом УНН сообщила заместитель начальника городского управления образования Екатерина Сычик.
По ее словам, дети пробудут в городе до 17 января. Проживают школьники в коммунальном санатории "Электроник - Ровно".
Для детей подготовили насыщенную программу - экскурсионные поездки во Львов, Острог, Пересопницы, в духовный центр "Зарваница".
В Ровно дети посетят зоопарк, музей "Просвита", кукольный и драматический театры, бассейны, казацкий лагерь "Гайдамаки".
Сочельник, Рождество, старый Новый год гости проведут в семьях ровенских школьников и изучат с ними колядки-щедривки.