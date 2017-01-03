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12 марта, 19:49 • 103543 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140498 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ровно на каникулы приехали 20 детей из Авдеевки

В Ровно на каникулы приехали 20 детей из Авдеевки

Киев • УНН

 • 8711 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 3 января. УНН. Двадцать детей и двое педагогов из города Авдеевка Донецкой области будут отдыхать в Ровно на рождественские праздники. Об этом УНН сообщила заместитель начальника городского управления образования Екатерина Сычик.

По ее словам, дети пробудут в городе до 17 января. Проживают школьники в коммунальном санатории "Электроник - Ровно".

Для детей подготовили насыщенную программу - экскурсионные поездки во Львов, Острог, Пересопницы, в духовный центр "Зарваница".

В Ровно дети посетят зоопарк, музей "Просвита", кукольный и драматический театры, бассейны, казацкий лагерь "Гайдамаки".

Сочельник, Рождество, старый Новый год гости проведут в семьях ровенских школьников и изучат с ними колядки-щедривки.

Украинские Национальные Новости

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