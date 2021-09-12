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У річницю путчу в Чилі сталися заворушення

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Щонайменше 10 людей були затримані чилійської поліцією 11 вересня за участь у заворушеннях, повідомляє радіостанція Bio Bio з посиланням на заступника глави МВС країни Хуана Франсиско Галлі, інформує УНН.

Деталі

Як стверджується, заворушення спалахнули в ході демонстрацій з нагоди 48-ї річниці державного перевороту в Чилі. Галлі заявив, що демонстрантів затримали за участь у заворушеннях, а також за акти вандалізму.

Раніше в столиці Чилі Сантьяго пройшли демонстрації з нагоди річниці державного перевороту. Хода, в основному, пройшло мирно, але окремі групи демонстрантів кидали файєри в співробітників правопорядку, а також намагалися спорудити барикади.

Для розгону порушників порядку правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Додамо

Військова хунта на чолі з генералом Аугусто Піночетом здійснила державний переворот в Чилі 11 вересня 1973 року. Тодішній президент країни Сальвадор Альєнде наклав на себе руки під час штурму палацу. За роки військової диктатури в Чилі з політичних мотивів були вбиті або пропали безвісти понад 3 тисячі осіб.

В Сантьяго вшанували жертв путчу:

Hoy rendimos justo homenaje a las víctimas de la dictadura en nuestra comuna. Con la memoria intacta seguimos adelante para alcanzar un país más justo! #82FaltanEnRecoleta #MesDeLosDDHH pic.twitter.com/qaUt7Xtdnb

— Daniel Jadue (@danieljadue) September 10, 2021

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