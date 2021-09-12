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В годовщину путча в Чили произошли беспорядки

В годовщину путча в Чили произошли беспорядки

Киев  •  УНН

 • 18522 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. По меньшей мере 10 человек были задержаны чилийской полицией 11 сентября за участие в беспорядках, сообщает радиостанция Bio Bio со ссылкой на заместителя главы МВД страны Хуана Франсиско Галли, информирует УНН.

Детали

Как утверждается, беспорядки вспыхнули в ходе демонстраций по случаю 48-й годовщины государственного переворота в Чили. Галли заявил, что демонстрантов задержали за участие в беспорядках, а также за акты вандализма.

Ранее в столице Чили Сантьяго прошли демонстрации по случаю годовщины государственного переворота. Шествие, в основном, прошло мирно, но отдельные группы демонстрантов бросали файеры в сотрудников правопорядка, а также пытались соорудить баррикады.

Для разгона нарушителей порядка правоохранители применили слезоточивый газ.

Добавим

Военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом осуществила государственный переворот в Чили 11 сентября 1973 года. Тогдашний президент страны Сальвадор Альенде покончил с собой во время штурма дворца. За годы военной диктатуры в Чили по политическим мотивам были убиты или пропали без вести более 3 тысяч человек.

В Сантьяго почтили жертв путча:

Hoy rendimos justo homenaje a las víctimas de la dictadura en nuestra comuna. Con la memoria intacta seguimos adelante para alcanzar un país más justo! # 82FaltanEnRecoleta #MesDeLosDDHH pic.twitter.com/qaUt7Xtdnb

- Daniel Jadue (@danieljadue) September 10, 2021

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