Цитата

«Кількість високоточного сучасного озброєння зменшується, й по останніх ударах ми бачимо, що кількість, використання інтервалів інші. Натомість в них є великі запаси тих самих ракет для С-300, якими кошмарять українські міста», - розповів Юсов.

Деталі

Окрім того, він зазначив, що терористичний акт у Дніпрі, останні ракетні удари, використання комплексів С-300, С-400 по наземних цілях (зброя не вибіркової цілі) - ці удари точно мають на меті шкоду для цивільної інфраструктури та цивільного населення, і за них несе відповідальність герасимов.

Доповнення

1 січня представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький заявляв, що армія рф має запас ракет для завдання ще двох-трьох масованих ударів по Україні.

Юсов повідомляв, що російський диктатор володимир путін доручив новому командувачу об'єднаним угрупованням сил росії в Україні валерію герасимову захопити Донбас до березня.