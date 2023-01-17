У рф зменшується кількість високоточного озброєння, але є великі запаси ракет для С-300 - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Кількість високоточного сучасного озброєння у росії зменшується, натомість вони мають великі запаси ракет для С-300. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі одного українського телеканалу, передає кореспондент УНН.
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«Кількість високоточного сучасного озброєння зменшується, й по останніх ударах ми бачимо, що кількість, використання інтервалів інші. Натомість в них є великі запаси тих самих ракет для С-300, якими кошмарять українські міста», - розповів Юсов.
Деталі
Окрім того, він зазначив, що терористичний акт у Дніпрі, останні ракетні удари, використання комплексів С-300, С-400 по наземних цілях (зброя не вибіркової цілі) - ці удари точно мають на меті шкоду для цивільної інфраструктури та цивільного населення, і за них несе відповідальність герасимов.
Доповнення
1 січня представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький заявляв, що армія рф має запас ракет для завдання ще двох-трьох масованих ударів по Україні.
Юсов повідомляв, що російський диктатор володимир путін доручив новому командувачу об'єднаним угрупованням сил росії в Україні валерію герасимову захопити Донбас до березня.