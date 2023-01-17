В РФ уменьшается количество высокоточного вооружения, но есть большие запасы ракет для С-300 - ГУР

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«Количество высокоточного современного вооружения уменьшается, и по последним ударам мы видим, что количество, использование интервалов другие. Вместо них у них есть большие запасы тех же ракет для С-300, которыми кошмарят украинские города», - рассказал Юсов.

Детали

Кроме того, он отметил, что террористический акт в Днепре, последние ракетные удары, использование комплексов С-300, С-400 по наземным целям (оружие не выборочной цели) - эти удары точно имеют целью вред для гражданской инфраструктуры и гражданского население и за них несет ответственность герасимов.

Дополнение

1 января представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявлял, что армия рф имеет запас ракет для нанесения еще двух-трех массированных ударов по Украине.

Юсов сообщал, что российский диктатор владимир путин поручил новому командующему объединенной группировкой сил россии в Украине валерию герасимову захватить Донбасс до марта.