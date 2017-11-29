У РФ заявили, що залізниця в обхід України запрацює до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Міністр транспорту РФ Максим Соколов заявив, що залізниця в обхід України запрацює в повному обсязі до кінця року, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
"Ми повністю переведемо рух поїздів відповідно до нормативного графіку", - повідомив Соколов в середу на III Залізничному з'їзді.
За його словами, мова йде про 62 пари пасажирських і 30 пар вантажних складів.
Відзначається, що будівельні роботи завершилися в серпні 2017-го. Вартість проекту оцінювалася в 56 мільярдів рублів.
У вересні по дорозі пустили вантажні поїзди, а в листопаді - пасажирські, які йшли без проміжних зупинок на старій лінії.
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