У РФ заявили, що залізниця в обхід України запрацює до кінця року

"Ми повністю переведемо рух поїздів відповідно до нормативного графіку", - повідомив Соколов в середу на III Залізничному з'їзді.

За його словами, мова йде про 62 пари пасажирських і 30 пар вантажних складів.

Відзначається, що будівельні роботи завершилися в серпні 2017-го. Вартість проекту оцінювалася в 56 мільярдів рублів.

У вересні по дорозі пустили вантажні поїзди, а в листопаді - пасажирські, які йшли без проміжних зупинок на старій лінії.

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