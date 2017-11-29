В РФ заявили, что железная дорога в обход Украины заработает до конца года

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 2973 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 3701 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 82951 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 75508 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89059 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120375 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115698 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 145833 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107420 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108842 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
В РФ заявили, что железная дорога в обход Украины заработает до конца года

В РФ заявили, что железная дорога в обход Украины заработает до конца года

Киев  •  УНН

 • 15788 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что железная дорога в обход Украины заработает в полном объеме до конца года, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы полностью переведем движение поездов в соответствии с нормативным графиком", - сообщил Соколов в среду на III Железнодорожном съезде.

По его словам, речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых составов.

Отмечается, что строительные работы завершились в августе 2017-го. Стоимость проекта оценивалась в 56 миллиардов рублей.

В сентябре по дороге пустили грузовые поезда, а в ноябре — пассажирские, которые шли без промежуточных остановок на старой линии.

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