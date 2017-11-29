В РФ заявили, что железная дорога в обход Украины заработает до конца года

"Мы полностью переведем движение поездов в соответствии с нормативным графиком", - сообщил Соколов в среду на III Железнодорожном съезде.

По его словам, речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых составов.

Отмечается, что строительные работы завершились в августе 2017-го. Стоимость проекта оценивалась в 56 миллиардов рублей.

В сентябре по дороге пустили грузовые поезда, а в ноябре — пассажирские, которые шли без промежуточных остановок на старой линии.

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