В РФ заявили, что железная дорога в обход Украины заработает до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что железная дорога в обход Украины заработает в полном объеме до конца года, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Мы полностью переведем движение поездов в соответствии с нормативным графиком", - сообщил Соколов в среду на III Железнодорожном съезде.
По его словам, речь идет о 62 парах пассажирских и 30 парах грузовых составов.
Отмечается, что строительные работы завершились в августе 2017-го. Стоимость проекта оценивалась в 56 миллиардов рублей.
В сентябре по дороге пустили грузовые поезда, а в ноябре — пассажирские, которые шли без промежуточных остановок на старой линии.
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