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У РФ заявили, що не проти ініціатив ЄС щодо стабільності в Чорному морі

У РФ заявили, що не проти ініціатив ЄС щодо стабільності в Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Росія нічого не має проти ініціатив Євросоюзу з підтримки стабільності в Чорному морі, але в Брюсселі повинні з повагою ставитися "до регіональних структур". Про це заявив в суботу глава МЗС РФ Сергій Лавров, виступаючи на 55-й Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Що стосується побоювань у сфері безпеки в Чорному морі, у Євросоюзу є багато регіональних ініціатив по Чорному морю, Балтійському морю, Центральної Азії, - вказав Лавров. - Ми нічого проти них не маємо".

"Єдине, про що ми просимо ЄС, - це з повагою ставитися "до структур, які в різних регіонах існують", - додав глава МЗС РФ.

Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео і високий представник ЄС Федеріка Могеріні обговорили ситуацію в Україні, можливість введення нових санкцій проти РФ за її дії в районі Керченської протоки.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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