В РФ заявили, что не против инициатив ЕС относительно стабильности в Черном море

"Что касается опасений в сфере безопасности в Черном море, у Евросоюза есть много региональных инициатив по Черному морю, Балтийскому морю, Центральной Азии, - указал Лавров. - Мы ничего против них не имеем".

"Единственное, о чем мы просим ЕС, - это с уважением относиться "к структурам, которые в различных регионах существуют", - добавил глава МИД РФ.



Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Федерика Могерини обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива.



Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.