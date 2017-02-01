У РФ заперечили обстріл літака ВМС ЗСУ Ан-26
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У штабі російського Чорноморського Флоту категорично заперечили обстріл українського літака Ан-26, Про це заявив представник штабу ЧФ РФ, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Як заявив представник штабу ЧФ РФ, український літак ЗСУ Ан-26, бортовий №53, скоїв два провокаційних заходи на гранично низькій висоті на російські бурові вишки "Таврида" і "Крим-1" у Чорному морі.
"Під час другого заходу українського Ан-26, для запобігання можливої авіакатастрофи через зіткнення з щоглою вишки, співробітник підрозділу охорони бурової платформи подав чотири світлових сигналу з "сигнального" пістолета", - підкреслили в ЧФ РФ, зазначивши, що ніякої загрози літаку не було.
Нагадаємо, під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених РФ бурових вишок зі стрілецької зброї був обстріляний транспортний літак Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ан-26.