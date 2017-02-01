В РФ отрицают обстрел самолета ВМС ВСУ Ан-26
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В штабе российского Черноморского флота категорически отрицали обстрел украинского самолета Ан-26. Об этом заявил представитель штаба ЧФ РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Как заявил представитель штаба ЧФ РФ, украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два провокационных мероприятия на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море.
"Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета", - подчеркнули в ЧФ РФ, отметив, что никакой угрозы самолету не было.
Напомним, во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26.