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В РФ отрицают обстрел самолета ВМС ВСУ Ан-26

В РФ отрицают обстрел самолета ВМС ВСУ Ан-26

Киев • УНН

 • 10798 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В штабе российского Черноморского флота категорически отрицали обстрел украинского самолета Ан-26. Об этом заявил представитель штаба ЧФ РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил представитель штаба ЧФ РФ, украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два провокационных мероприятия на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море.

"Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета", - подчеркнули в ЧФ РФ, отметив, что никакой угрозы самолету не было.

Напомним, во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26.

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