У РФ заочно арештували двох активістів за напад на Росспівробітництво у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Суд у Росії заочно заарештував двох учасників організації "С14", який у РФ звинуватили у "нападі" на Російський центр науки і культури у Києві. Про це повідомила прес-служба Слідчого комітету РФ, передає УНН.
"За клопотанням Головного слідчого управління СК Росії судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту щодо двох активних учасників української націоналістичної організації "С14" - Сергія Мазура та Олександра Войтка, обвинувачених у нападі на Російський центр науки і культури в Києві і нарузі над державним прапором Російської Федерації", - вказали у СК РФ.
За даними СК РФ, "радикали" проникли у приміщення російської установи, "зруйнували експозицію, присвячену творчості Федора Шаляпіна, нанесли на стіни фарбою антиросійські написи, застосували фізичне насильство щодо радника посольства Російської Федерації в Україні". "Крім цього, радикали здійснили наругу над державним прапором Російської Федерації, який був у будівлі Центру", - зазначили у СК РФ.
Додамо, представництво Росспівробітництва в Україні розташовувалось у Російському центрі науки та культури на вулиці Борисоглібській у Києві.
Нагадаємо, у лютому 2018 року місія ОБСЄ відзвітувала про напад на будівлю Росспівробітництва в Києві.